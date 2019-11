'Mantelzorgmonologen' maken behoefte aan mantelzorgers bespreekbaar

Een mantelzorger is iemand die zorg geeft aan een naaste. Dat is intensieve zorg en komt steeds meer onder druk te staan, want mensen wonen steeds langer thuis.

De monologen zijn herkenbare situaties omdat de ervaringen aan de orde komen van een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. Iedereen kent wel een mantelzorger.

Waar loop je tegenaan?

Na afloop van de voorstellingen praten mensen uit de zorg en de gemeente over de mantelzorg over vragen als waar lopen ze tegenaan en hoe kunnen we elkaar helpen?

Aan thematafels praatten professionals met mensen die met mantelzorg te maken hebben. Een van hen is Miranda Hobo, locatiemanager Hof en Hiem in Joure. "We hebben veel te maken met mantelzorg, bijvoorbeeld bij kleinschalig wonen zijn mensen met dementie en dan hebben we veel te maken met familieleden. Het is niet altijd bekend waar behoefte aan is en daar is deze middag goed voor."