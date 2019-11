Basisschool Het Baken in Harlingen houdt woensdag de deuren dicht om aan te sluiten bij de onderwijsstaking. De leerkrachten leggen hun werk neer voor een beter salaris en willen de werkdruk in het onderwijs verlagen. Veel ouderen moeten op stel en sprong nog opvang regelen en hebben gemengde gevoelens over de docentenstaking.