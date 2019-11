LDODK begint aan Korfbal League in 'Wedstriid fan de Wike'

De Gorredijksters willen hun prestatie van vorig seizoen, waarin ze in de halve finale strandden, verbeteren. "Het seizoen staat voor LDODK in het teken van een ding: Ahoy halen", zegt sportverslaggever Freark Wijma. In Ahoy wordt de finale gespeeld. "Hoe, waar en met wie doet er niet toe. Ze willen het per se halen."

Het kan daarbij helpen dat Erwin Zwart en Marjolijn Kroon zijn gestopt als international. "Ze kunnen zich daarom volledig op LDODK focussen." Bovendien heeft LDODK er met Marloes Frieswijk een international bij gekregen.

De wedstrijd tussen Tempo en LDODK begint zaterdagavond om 20.00 uur in Alphen aan den Rijn. Het duel is live te volgen op de website en in de app van Omrop Fryslân.