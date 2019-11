Wie is de oudste fietser van Waadhoeke?

Waadhoeke doet daaraan mee en roept daarvoor de hulp in van de inwoners. Die kunnen hun familie of bekenden opgeven voor de verkiezing. De oudste persoon die binnen komt, krijgt een bokaal en de titel oudste fietser van Waadhoeke.

Elektrische fiets mag ook?

Aanmelden kan tot 30 november bij de gemeente; op 13 december wordt de oudste fietser bekend gemaakt. Het maakt echter niet uit of er wordt gefietst op een fiets met twee of drie wielen, of dat de fiets elektrisch is of niet.