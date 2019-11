Sportcast: "Heerenveen heeft meer echte mannen nodig"

SC Cambuur en NEC slaagden er niet in om te scoren. Het was het eerste puntverlies van de Leeuwarders in het eigen stadion. Dat was echter geen schande, want NEC was een goede ploeg, vond ook Geert van Tuinen: "Je kunt de top van de competitie zo wel invullen: NAC, De Graafschap, Cambuur, NEC en Excelsior zullen strijden om de titel."

Smetje op de wedstrijd was het uitvallen van Jordy van Deelen, al kon zijn vervanger Doke Schmidt Geert van Tuinen wel bekoren: "Doke Schmidt was fantastisch. Hij is zo sterk en een aanjager in het veld, net wat Cambuur nodig heeft."