Politie oefent in Leeuwarden tegen aanslag

Alle eenheden van de politie hebben het afgelopen halfjaar getraind op de zogeheten 'manhunt'-procedure. Dat houdt in dat ze een georganiseerde klopjacht doen op een of meerdere personen, die op basis van informatie of onderzoek mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. In Leeuwarden is de oefening aan de Brandemeer in de wijk Bilgaard.

Locaties en data voor deelnemers onbekend

Er zijn de komende weken meer oefeningen. Die zijn op verschillende data in november en ook op verschillende locaties. Waar en wanneer precies is ook voor de deelnemers niet bekend, omdat de oefening zo realistisch mogelijk moet zijn.

Binnen de politie doen verschillende disciplines mee aan de oefening, zoals de recherche, de forensische opsporing, de dienst speciale interventies en observatieteams.

Afgesloten voor publiek en pers

Om de oefeningen zo realistisch mogelijk te laten verlopen worden de oefenlocaties aangekleed en acteurs ingezet. De locaties zijn voor publiek en pers afgesloten. Zogeheten 'safety officers' zorgen ervoor dat de oefeningen veilig verlopen.