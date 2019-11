VIDEO: Impressie recordeditie Berenloop

De 24e Berenloop op Terschelling had met zo'n 7000 deelnemers over twee dagen een recordaantal sporters aan de start. Er waren 700 vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden. Op de hele marathon kwamen ruim 600 atleten in actie. Olfert Molenhuis uit Assen was de rapste.

