Speakaboo-app komt met Friese versie; hulpmiddel voor logopedisten

Met alleen een Nederlandse test krijgt een logopedist geen volledig beeld van de fonologische verwerving, het leren van de klanken, van een jong Friestalig kind.

Er komt een Friese versie van de Speakaboo-app. Deze meertalige app kunnen logopedisten als observatie-instrument inzetten om de klankverwerving bij meertalige kinderen te onderzoeken. De app is al in 16 talen beschikbaar.

Onderzoek

Jelske Dijkstra van de Fryske Akademy gaat onderzoek doen naar klankverwerving bij Friestalige kinderen. Daar is niet veel over bekend. Zonder die kennis is het lastig op een betrouwbare manier spraakstoornissen te diagnosticeren en goed te behandelen.

De nieuwe app kan daar ook bij worden gebruikt om grootschalig onderzoek naar de Friese en Nederlandse klankverwerving van Friese kinderen te doen.

Zo wordt in de komende twee jaar in kaart gebracht hoe en in welke volgorde Friestalige kinderen de klanken van die beide talen leren.