Alle vier Friese ziekenhuizen doen mee aan staking op 20 november

In het hele land is een grote bereidheid om te staken. In ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen doen alle 1.400 medewerkers mee en bij het MCL, met 3.700 medewerkers, doet 80 procent mee.

Honderden afdelingen, zoals operatiekamers, radiologie, verpleegafdelingen, facilitaire dienst en laboratoria zijn 24 uur lang dicht.

De ziekenhuismedewerkers zijn boos op de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vanwege het uitblijven van een goede cao. De vakbonden willen een goede structurele loonsverhoging in 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen. Ook willen ze goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

In totaal vallen 200.000 medewerkers onder de cao. De oude cao verliep op 31 maart dit jaar.