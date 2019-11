Historische schaakwedstrijd komt 'voor de bakker' in Franeker

"Dat was toen bij bakkerszaak Riemersma, maar die is er niet meer, maar Siesling is een goede ambassadeur voor het Fries dammen, dus dat kon ook heel mooi", vertelt damkenner Liuwe Westra.

Die historische partij in 1958 ontstond na een opmerking van schrijver Godfried Bomans. "Hij schreef 'bakkers zijn altijd slechte schakers' maar dat was niet serieus. Hij zei dat nadat Max Euwe niet goed had gespeeld en volgens hem kwam dat omdat hij een broodje had gegeten. Meel zou niet goed voor je hoofd zijn. Nou, dat liet de bakker zich uiteraard niet zeggen. Hij schreef Bomans een brief en daagde hem uit voor een partij. De zet werd elke dag doorgebeld."

De notatie van die partij stond zelfs in de krant. "Er was veel publiciteit, maar ik heb het verloop van de partij nog niet boven water gekregen."

Dammen in plaats van schaken

In plaats van schaken is nu gekozen voor een partij Fries dammen. Bakker Siesling doet zelf niet mee, omdat hij geen tijd heeft. Foeke Tiemersma neemt het tegen Nederlands kampioen Hans Jansen op.

De bijzondere damwedstrijd in de bakkerswinkel wordt 61 jaar na dato opnieuw georganiseerd om het Fries dammen 'in de etalage te zetten' en de denksport meer te promoten. "Het Fries dammen is met een opmars bezig. De laatste tien jaar doen mensen het ook in de rest van de wereld, dat kan natuurlijk nu met internet."

Ook in Tresoar in Leeuwarden staat een dambord waarop de partij te volgen is.