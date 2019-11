Apotheker De Jong: "Medicijnentekort aanpakken is zo eenvoudig nog niet"

De Jong is blij dat de minister stappen zet in dit zware dossier en opgelucht dat er nu iets gebeurt, maar in gesprek gaan met fabrikanten is bijna niet te doen, stelt hij. "Die zitten bijna allemaal in Azië, in landen als China en India. Dat is wel een mooi en lief idee, maar ook best wel naïef. Dus dat gaat niet lukken. Daar geldt maar één ding en dat is produceren voor de laagst mogelijke prijs."

Het tweede idee is om met de groothandels te praten. "Je kunt daar wel mee in gesprek gaan, maar de marge op de prijzen is heel klein. Wanneer de kosten hoger worden, komt dat op rekening van de zorgverzekeraars en dus worden de premies hoger. Die systematiek om de medicijnverkoop heen is zo ingewikkeld dat er veel meer moet gebeuren om dit probleem op te lossen."

Touwtjes in eigen handen

Volgens De Jong liggen alle afspraken al vast in het zogenoemde 'declaratiestelsel' met zorgverzekeraars. "Dat moet eerst aangepakt worden."

Hij pleit er voor dat medicijnen weer in Europa worden geproduceerd. "Daardoor zullen de medicijnen wel wat duurder worden, maar dan houden we de touwtjes qua productie wel weer in eigen handen."