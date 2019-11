Basisschool It Holdersnêst in Harkema: "Dit is een doekje voor het bloeden"

Zijn app ontplofte dit weekend, vertelt directeur Michiel Veenstra van It Holdersnêst. "We waren al mooi op tijd om te vertellen dat we woensdag zouden staken. Maar vrijdagavond leek het even alsof het allemaal niet meer hoefde door te gaan. Toen echter bleek dat het niet om een structurele oplossing ging, was voor ons duidleijk dat we achter de stakingsoproep blijven staan. Dus wij sluiten onze deuren woensdag.""

Doekje voor het bloeden

Willem Oostra is meester van groep 8 en legt uit waarom er toch gestaakt wordt. "Anders moeten we over een jaar opnieuw. We moeten een structurele oplossingen vinden voor de komende jaren. We hebben het er vanochtend nog over gehad in de klas. Er waren kinderen die wel snappen dat het een doekje voor het bloeden is. In groep 8 begrijpen de kinderen dat al wel."

Loonverschil

Directeur Michiel Veenstra: "Ons beroep moet gewaardeerd worden. De eerste stap is dat het verschil in lonen tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs wordt opgeheven. Maar er moet ook echt geïnvesteerd worden in het onderwijs."