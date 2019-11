Gumcleaners blijft nog wel even plakken in Heerenveen

Robert Passano van Gumcleaners: "Kauwgom is heel vervelend spul. Er zijn kauwgoms op suikerbasis en kauwgoms op chemische basis. Negentig procent halen we weg. Die halen we weg met stoom en borstels, meer is het eigenlijk niet."

Het schoonmaken van een steeg van zo'n 50 meter neemt al zo'n twee uur in beslag. "Het is een flinke klus, die de nodige tijd kost. Dus als we drie steegjes doen op een dag denk ik dat we een mooi resultaat hebben behaald."