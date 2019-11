Danny Noppert na finaleverlies: "Ik had mijn kruid verschoten"

Na afloop was er vooral blijdschap bij Noppert. "Door mijn finaleplek heb ik me nu al geplaatst voor de Grand Slam. Dat scheelt me een vliegtochtje naar Engeland, waar ik me anders had moeten proberen te plaatsen. Ik ben op de goede weg. Ik had misschien wat scherper moeten gooien in de finale, maar Michael is zo gigantisch goed. Er zal een moment komen dat ik hem kan evenaren."

Noppert heeft volop genoten van de World Series Finals in Amsterdam. "Dit was mijn mooiste weekend tot nu toe. Dat het publiek mijn naam riep, betekent heel veel voor me. Ik voelde me net een voetballer, die scoort."