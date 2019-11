Start Tandenpoetsweek: "Een kwart van de kinderen poetst niet genoeg"

Ruim 1600 schoolkinderen op 38 scholen in Fryslân krijgen deze week les in tandenpoetsen. De tandenpoetsweek is een initiatief van GGD Fryslân en de opleiding voor tandartsassistenten van ROC Friese Poort. Volgens Esther de Vries van GGD Fryslân kan tandenpoetsen altijd beter. "We zien dat 75 procent twee keer per dag poetst, maar dat betekent ook dat een kwart van de kinderen dat niet doet."