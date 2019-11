Mijnbouwgegevens en -rapporten staan vol fouten

In winningsplannen worden de verwachtingen over hoeveel gas er uit het veld gehaald wordt geregeld te laag ingeschat. Ook hiervan is een duidelijke tendens te zien met onder andere voorbeelden in Diever (Dr), Weststellingwerf (Fr) en Eesveen (Ov). Winbedrijven hebben financieel en juridisch belang bij het opgeven van een lagere productie, omdat je daarmee onder de verantwoordelijkheid en de wettelijke verplichting voor een dure milieu-effect rapportage (MER) kunt uitkomen. Het ontbreken van een MER of een milieuvergunning zien we wel vaker terug.

Plannen worden later aangepast

Wanneer de mijnbouwactiviteit eenmaal is vergund en is opgestart, blijkt uit vervolgonderzoeken dat de gegevens of de consequenties meestal toch anders zijn met hogere risico's. Maar dan zijn de vergunningen al verleend. In Nederland kun je die niet zomaar weer intrekken. Op dat moment worden de plannen aangepast aan de echte situatie en kan de winner door met zijn werk. Met alle risico's die daar mee gepaard gaan.