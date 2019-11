Een uitkijkpunt voor blinde mensen: op Terschelling werken ze er aan

Op dat bestaande uitkijkpunt kun je het eiland ook goed horen en ruiken. Om er te komen, moet het pad wel randen krijgen die blinde mensen goed kunnen volgen. Er komen ieder jaar zo'n 100 tot 150 blinde mensen zelfstandig naar het eiland toe, maar er komen ook veel blinden met andere mensen mee en dan komt het aantal potentiële bezoekers al snel op 400 tot 500 mensen. De stichting Sporen in het Zand heeft het duin eerder ook al toegankelijk gemaakt voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Er komen ook codes op de maquette, die je kunt scannen met je mobiel om zo naar de verhalen over het eiland te luisteren.

Alles op schaal

Hoe groot de Brandaris straks wordt op de maquette is nog niet volledig duidelijk, zegt bedenker Jan Pieter Kok van Sporen in het Zand. "Het hangt natuurlijk van de schaal af waarop we de maquette kunnen maken. Als we hem twee meter groot maken wordt hij 18 millimeter en als we hem drie meter maken, wordt hij 2,6 centimeter groot."

Voor het plan is 50.000 euro nodig en er wordt hard gewerkt om dat geld bij elkaar te krijgen. Wanneer alles goed gaat, zou de maquette er over twee jaar kunnen staan.