Molenhuis wint Berenloop op Terschelling

De 24e Berenloop op Terschelling is gewonnen door Olfert Molenhuis. De hardloper uit Assen won de hele marathon in 2:28:59. Tweede werd Iwan Kamminga uit Nieuwe Pekela in 2:33:26. Beste Fries was Willem de Boer uit Exmorra. Hij werd derde in 2:39:03.