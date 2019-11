Danny Noppert met moeite naar halve finale World Series Finals

In het begin van de wedstrijd had Noppert het even moeilijk. Tegenstander White scoorde beter, terwijl Noppert moeite had om de triples te vinden. Tot 2-2 ging het gelijk op, tot Danny Noppert de belangrijke vijfde leg voor de pauze pakte.

Vanaf toen was de inwoner van Joure oppermachtig. Bij een stand van 4-3 pakte Noppert drie legs op rij om met 7-3 de tweede pauze in te gaan. Daarna was het nog spannend. De Fries miste meer dan tien pijlen voor de winst en liet White terugkomen tot 9-9. In de beslissende leg kon Noppert uiteindelijk via dubbel zes naar de halve finale gaan.

Noppert hoopte dat hij in de finale Raymond van Barneveld niet tegenkomt, zei hij.