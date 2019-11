Letitia de Jong revancheert zich op 1.000 meter, ook tickets voor Antoinette de Jong en Wüst

Letitia de Jong kwam zaterdagmiddag met een zesde plaats nog vier honderdsten te kort voor een startplaats voor de wereldbekers op de 500 meter. Dit keer was de Friezin na haar rit al zeker van een plek bij de beste vijf. Met nog vier vrouwen te gaan pakte ze de leiding met 1.15,12. In de twee ritten daarna waren alleen Ireen Wüst en Jorien ter Mors nog sneller.

Duizendsten verschil

Voor Antoinette de Jong was het lang onduidelijk of ze een ticket zou pakken. De 24-jarige schaatsster stond met nog één rit op het programma vierde met 1.15,51. Wüst was in die laatste rit een stuk sneller, maar Sanneke de Neeling reed net als Antoinette de Jong 1.15,51. Uiteindelijk was de Friezin drie duizendsten sneller dan De Neeling en dus ging de vijfde plaats en het ticket naar Antoinette de Jong.

Helga Drost (Akkrum), Anice Das (Wolvegea), Marijke Groenewoud (Hallum), Femke Kok (Nij Beets), Janine Smit (Heerenveen), Michelle de Jong (Rottum) en Myrthe de Boer (Scharsterbrug) kwamen tekort voor een startplek op de 1.000 meter op de wereldbekers.

Kijk hieronder naar de reacties van Letitia de Jong en Antoinette de Jong.