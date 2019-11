Radiomakers praten op de radio over de radio: "De radio staat onder druk"

Dat de radio onder druk staat, blijkt volgens De Haan uit de cijfers. "In 2013 luisterden we nog 2 uur en 16 minuten per dag naar de radio, in 2015 was dat 2 uur en 8 minuten, en in 2018 was dat nog maar 1 uur en 53 minuten."

"Gegijzeld door het medium"

De cijfers van De Haan gaan over live-radio, niet over podcasts. Die worden steeds populairder. Het is ook een soort radio, maar volgens radiofanaat en audiotechnicus Karel Post is er een probleem mee.

"Je moet er voor gaan zitten, net als voor televisie. Radio is het enige medium dat je aan kunt hebben als je bijvoorbeeld een auto repareert. Bij de radio wordt je niet gegijzeld door het medium."