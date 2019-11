Roest rijdt baanrecord op 10.000 meter, Bergsma en De Vries pakken tickets

Bergsma reed in de vijfde rit een tijd van 12.51,50. Daarmee ging hij aan de leiding. Douwe de Vries kwam in dezelfde rit tot 13.01,87. In de laatste rit ging Roest daar tocht onderdoor met 12.42,97. Dat is 73 honderdsten onder het baanrecord dat sinds 30 december 2018 op naam stond van Bergsma.

Ticket voor Talsma

Talsma kwam in de vierde rit in actie tegen Marcel Bosker. In een spannende rit met in geweldige eindsprint kwam de Grouster uiteindelijk net tekort om zijn directe tegenstander te verslaan, mar zijn tijd was wel sneller dan die van Bob de Vries: 13.07,25.

Kijk hieronder naar de reactie van Jorrit Bergsma, die zijn baanrecord kwijtraakte aan Patrick Roest