Anema pakt derde ticket met tweede plek op 5.000 meter, De Jong vierde

Anema reed in rit vier als eerste van het deelnemersveld onder de zeven minuten: 6.57,58. Daarmee haalde ze ruim vijf seconden van haar persoonlijk record af, en was ze met nog twee ritten te gaan al zeker van een startplek bij de wereldbekers. Op de 1.500 en 3.000 meter reed ze dit weekend ook al een persoonlijk record.

De Jong reed in de zesde en laatste rit tegen baanrecordoudster Esmee Visser. Beide dames gingen lang gelijk op, maar de Friezinne kon het tempo van Visser halverwege niet meer bijhouden. Ook de tijd van Anema was uiteindelijk niet haalbaar vor De Jong. Ze eindigde in 6.59,69 als vierde. Eerder dit weekend plaatste ze zich met twee keer een tweede plaats ook al voor de wereldbekers op de 1.500 en 3.000 meter.