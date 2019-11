Grootste landelijke onderwijsbond: woensdag toch staken

De bond had de staking eerder ingetrokken, toen er een akkoord werd bereikt over extra geld van het Rijk voor het onderwijs. Het kabinet stelde 460 miljoen euro beschikbaar, maar omdat het niet om een structurele bijdrage ging, kwamen er veel boze reacties van mensen uit het onderwijs. Vanwege de onvrede bij de achterban wil de bond nu toch doorgaan met de staking.

De kleinere onderwijsbond Leraren in Actie wilde in ieder geval al staken. CVO Noord-Fryslân, de vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs in onze provincie, zou woensdag niet aan de staking meedoen. Dat zei Joost Visser, voorzitter van het college van bestuur van CVO Noord-Fryslân zaterdag bij Omrop Fryslân.