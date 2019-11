Honderden vrijwilligers aan de slag in Friese natuur

Vrijwilligers gingen bezig met het planten en snoeien van bomen, en het klaarmaken van de natuur voor het volgende seizoen. Daarnaast hebben veertig kinderen bloembollen geplant in de kloostertuin van Oosterbierum. Deze werkdag is een eerste stap voor een 'Groenteam van het Noorden', om Oosterbierum groener te maken.

De grootste locatie was dit jaar de Houtwiel boven Feanwâlden, waar Staatsbosbeheer zo'n honderd vrijwilligers ontving. Er waren in dat natuurgebied veel boompjes die omgezaagd moesten worden. Dit is nodig om te voorkomen dat het gebied dichtgroeit.