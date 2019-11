Spinningactie in De Marwei levert ruim tweeduizend euro op

"Onze dikke en hoge gevangenismuren houden veel tegen, maar helaas niet die vreselijke ziekte kanker", zegt Peter Foekema, die bij De Marwei werkt. Het overlijden van de collega maakte diepe indruk op het personeel en ook op de gedetineerden.

Foekema wilde iets doen, en heeft daarom de spinningactie op touw gezet. "In de gevangenis ben ik al betrokken bij de spinninglessen voor gedetineerden. Dus vandaar dat ik op het idee kwam om de marathon te organiseren", vertelt hij.

Er was meteen veel animo voor de actie, niet alleen van de directeur en de collega's van Foekema, maar ook van de gedetineerden. "Laten we niet vergeten dat het gewoon mensen zijn, die in hun omgeving eveneens geconfronteerd worden met deze ziekte of zelfs binnen de gevangenismuren."

De gedetineerden hebben zelf ook geld gedoneerd. Ze hebben 150 euro ingezameld. Dat klinkt misschien weinig, maar het werk binnen de muren van de gevangenis levert slecht 76 cent per uur op. "En dan is dat natuurlijk een heel mooi bedrag."