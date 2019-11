FNP wil miljoenendiscussie over turnhal uit jaarbegroting halen

By Sportstad Heerenveen moet een nieuwe topturnhal komen. Dat willen Topsport Noord, turnbond KNGU, NOC*NSF en ook de gemeente Heerenveen. Die heeft de gevraagde 1,2 miljoen opgenomen in de begroting om de nieuwe hal te realiseren.

De FNP vindt echter dat zo'n bedrag op een groter podium moet worden besproken. "We krijgen het gevoel dat een belangrijk besluit over 1,2 miljoen euro wordt weggestopt in een begroting voor een heel jaar", stelt de fractie. "Een besluit over zoveel geld en een plan waar de raad nog niet eerder over heeft gesproken, verdient een groter podium."

De fractie komt daarom donderdag bij de behandeling van de begroting met een voorstel om het geld voor de turnhal niet meteen beschikbaar te stellen. Ze vragen het college om met een raadsvoorstel te komen, dat dan eerst in de commissie en later in de raad kan worden besproken.