Zilver voor Schulting in Salt Lake City

Schulting is olympisch kampioen op deze afstand en daarom de favoriet. In Salt Lake City schaatste ze in een sterk bezette finale. Daar liet ze zien dat ze nog altijd bij de besten hoort, maar de versnelling van Boutin aan het eind van de race was indrukwekkend.

Yara van Kerkhof pakte het zilver op de 500 meter.

Bij de mannen stond de Leeuwarder shorttracker Itzhak de Laat in de B-finale op de 1500 meter. Daar werd hij derde.