Noppert in kwartfinale World Series Finals na winst op Anderson

Noppert kwam tijdens zijn partij nooit in de problemen. In korte tijd stond hij op een 4-0 voorsprong. Daarna kon Anderson één leg pakken. Na rust denderde Noppert verder. Een 104-finish bracht hem op 5-1 en in de laatste leg kon hij met dubbel vier uitgooien. Anderson leek last te hebben van lichamelijke problemen, maar Noppert trok zich daar niets van aan.



De kwart-, halve en finale worden zondag gespeeld. Noppert moet in de kwartfinale tegen Ian White, die Peter Wright zaterdag versloeg.