UNIS Flyers veel te sterk voor toekomstteam Tilburg Trappers: 11-1

Al na de eerste periode hadden de Friezen een comfortabele voorsprong. Door goals van respectievelijk Adam Bezak, Ronald Wurm, Trevor Petersen en Jasper Nordemann stond het 4-0. In de tweede periode werd de marge verdubbeld naar 8-0 door goals van Juna Kiiholma (twee keer), Pim van der Meulen en weer Bezak.

Nadat Brent Janssen de score in de derde periode op 9-0 had gebracht, deed Tilburg voor het eerst wat terug. Bryan Vos maakte de eretreffer voor de ploeg uit Noord-Brabant. Viktor Nordemann en Petersen bepaalden de eindstand met twee goals in de slotfase nog op 11-1.

Volgende fase bekertoernooi

Het was voor UNIS Flyers de laatste wedstrijd in de reguliere bekercompetitie. De Friese ijshockeyers waren al geplaatst voor de volgende fase van het toernooi.

De Flyers spelen dit weekend ook nog in de Inter Region Cup. De Friezen moeten 4,5 uur in de bus voor een uitwedstrijd tegen het Duitse Neuwied.