Friese clubs loten thuiswedstrijden, Cambuur treft Feyenoord

Roda JC speelt in de eerste divisie en is aankomende vrijdag de tegenstander van SC Cambuur. Roda staat op dit moment twaalfde. Cambuur treft in Feyenoord ook de nummer twaalf, maar dan van de eredivisie. Deze week nam trainer Jaap Stam daar ontslag. Dick Advocaat maakt het seizoen af als hoofdcoach van de Rotterdammers.

Voor Heerenveen is het lang geleden dat het eigen Abe Lenstrastadion de arena was van een bekerwedstrijd. De vorige tien wedstrijden werden uit gespeeld.

De tweede ronde van de beker wordt half december gespeeld. De duels worden ingepland op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 december.

Hieronder de volledige loting: