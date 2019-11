VC Sneek na vijfde wedstrijd van het seizoen nog zonder overwinning

De Friezinnen begonnen de wedstrijd in de Overijsselse hoofdstad wel goed. De eerste set was met 25-15 voor Sneek. Daarna ging het minder met het spel van de Friese ploeg, die afgelopen jaar nog tweede werd in de eredivisie. De tweede set werd 25-22. De derde en vierde set gingen met respectievelijk 25-19 en 25-16 ook naar Regio Zwolle.

Bij de thuisploeg was Nova Marring met 18 punten de absolute uitblinker. Monique Volkers maakte bij VC Sneek de meeste punten: 12.

Laatste plaats

Door de nederlaag staat VC Sneek nu op de tiende en laatste plaats in de eredivisie. Er werd dit seizoen nog niet gewonnen. Tegen FAST en Dros-Alterno werd echter met 3-2 verloren en dus heeft Sneek wel twee punten. Dat is evenveel als nummer negen Dros-Alterno en nummer acht Talentteam Papendal.