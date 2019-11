Aris Leeuwarden onderuit bij concurrent Den Helder Suns

Aris Leeuwarden heeft de uitwedstrijd tegen Den Helder Suns verloren. In de Sporthal Sportlaan was de nummer zeven van de Dutch Basketball League, en dus concurrent voor de play-offs, met 74-63 te sterk. De Amerikaan Samuel Idowu was met maar liefst 30 punten voor de zevende keer dit seizoen de topscorer bij Aris.