Kramer pakt ook wereldbekerticket op 1500 meter, De Vries niet

Kramer reed opnieuw tegen Patrick Roest, net als vrijdag op de 5000 meter. Ook deze keer was Roest de snelste van de twee, maar consequenties voor de wereldbekertickets had dat niet. Kramer finishte in 1.45,80. Thomas Krol won de 1500 meter in 1.44,73. Kjeld Nuis reed een snellere tijd, 1.44,71. Hij werd in eerste instantie gediskwalificeerd, maar dat werd even later teruggedraaid.

Kijk hier naar de reactie van Sven Kramer.