Visser wint 3000 meter, De Jong en Anema naar wereldbekers

Reina Anema zette de eerste tijd neer met een persoonlijk record. Ze reed 4.01,80 en dat is bijna drie seconden snelleer dan haar eerdere beste tijd. Esmee Visser en Carlijn Achtereekte doken daar een dikke seconde onder, en daarna moest Anema afwachten. Wüst leek simpel naar een goeie tijd te schaatsen, maar ze klapte uiteindelijk helemaal in elkaar. In de laatste rit kwamen Melissa Wijfje van Gewest Fryslân en Antoinette de Jong nog onder haar tijd, waardoor Wüst buiten de top vijf viel.

Kijk hieronder naar de reacties van Ireen Wüst, Antionette de Jong en Reina Anema.