Tim Douwsma wil succesnummer snel uitbrengen

Douwsma stond in de finale van het televisieprogramma met het nummer 'Someone You Loved' van Lewis Capaldi. Hij is al bezig met de opnames. Binnen een dag zou de versie van Douwsma beschikbaar kunnen zijn voor het publiek, zegt hij.

"Ik ben nu in de studio om het op te nemen. We willen het zo snel mogelijk uitbrengen. We hebben zoveel reacties gehad, dat is geweldig!"

Douwsma heeft wekenlang geheim moeten houden dat hij meedeed aan het programma. "Vrienden en familieleden vroegen vanaf het begin al of ik het was, in het neushoornpak. Ik heb het steeds ontkend."

"Deze week was ik op een basisschool. Daar vroegen de kinderen: 'Meneer, bent u de neushoorn?' Ik ben heel blij dat ik het nu bekend mag maken."