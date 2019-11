Onderwijsstaking van de baan: "Mooi, maar wel structureel geld nodig"

Het gaat om een eenmalige bijdrage, er komt dus niet structureel geld vrij voor het onderwijs en dat vindt Visser jammer. "Dat betekent dat we eerst goed moeten kijken, hoe we dat kunnen uitgeven. Als je er niet op kunt rekenen dat dat volgend jaar weer komt, dan kun je geen grote ingrepen doen waarmee je echt aan de duurzaamheid van het onderwijs gaat werken."

De staking had nog een middel kunnen zijn om actie te voeren voor een structurele bijdrage van het Rijk, maar Visser vindt het beter dat de rust nu terugkomt in het onderwijs. "Dan kunnen we onze energie in het onderwijs steken, dat lijkt me toch het belangrijkste."

De leerlingen en het personeel van de middelbare scholen van CVO Noord-Fryslân zullen weinig merken van het niet doorgaan van de landelijke op 6 november, want er stonden gewoon lessen op het programma. Visser: "Bij ons zouden de scholen toch hebben doorgedraaid en nu kunnen we gewoon op volle kracht door."