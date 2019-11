Kinderen controleren op rookmelders: wat doet Kollumerzwaag aan brandveiligheid?

De kinderen zijn streng voor de bewoners, zelfs als het hun eigen ouders zijn. Staat de caravan voor het huisnummer? En waar is de brandmelder? "Die zit nog in de verpakking. Die heeft mijn vader vorig jaar van Sinterklaas gekregen", weet de 'brandspeurneus' te vertellen. "'Dat doe ik nog wel even.' Hij zou het gisteren doen, maar daar had hij geen tijd voor."

Er is genoeg speurwerk te doen voor de kinderen in Kollumerzwaag. En de kinderen blijven ook in de toekomst nog controles op brandgevaar uitvoeren. "Jammer genoeg hangen er nog geen rookmelders, maar als mijn vader die heeft opgehangen, ga ik ze wel uittesten."