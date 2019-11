Doelpuntloos gelijkspel voor Cambuur tegen NEC

Cambuur was in de eerste helft de bovenliggende ploeg. De eerste kans was dan ook voor de Leeuwarders, via Jamie Jacobs die de bal in het strafschopgebied kreeg, maar zijn inzet in de korte hoek was makkelijk te pakken voor NEC-keeper Mattijs Branderhorst. Na twintig minuten moest verdediger Jordy van Deelen het veld verlaten met een blessure. Hij werd vervangen door Doke Schmidt.

Jonathan Okita kwam na een halfuur dichtbij een goal voor NEC. Hij draaide naar binnen en probeerde de bal in de korte hoek te leggen, maar het schot rolde in het zijnet. Cambuur kreeg daarna een grote kans via Mees Hoedemakers, die een paar centimeter voorlangs schoot. Ook Jamie Jacobs werd gevaarlijk maar hij had na een een-twee teveel tijd nodig om te schieten.