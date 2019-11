Voorzitter Olijve stapt per direct op bij VV Buitenpost

Paul Olijve legt zijn functie als voorzitter van VV Buitenpost per direct neer. De voorzitter van de voetbalclub zou al stoppen, maar had aangegeven te blijven tot er een vervanger was. Volgens Olijve heeft een 'bepaalde instantie' zijn plezier als vrijwilliger naar een nulpunt gebracht. Hij heeft zich bijna 40 jaar ingezet voor de club en volgens hem heeft zijn afscheid ook niets met de liefde voor de club te maken.