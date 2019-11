Geen mooie eerste helft SC Heerenveen, vrouwen wel met winst naar huis

De vrouwen van SC Heerenveen stonden vrijdagavond in het Cars Jeans Stadion tegenover ADO Den Haag. Ze gingen vol enthousiasme naar de Hofstad in een nieuwe eigen bij, maar het lukte hen niet om de wedstrijd te beheersen. Althans, niet in de eerste helft. In de tweede helft zetten ze meer druk, en dat leverde binnen één minuut twee goals op.