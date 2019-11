Roest wint 5.000 meter: Drie Friezen naar wereldbeker

Voor Kramer was het natuurlijk de vraag of hij goed opgeknapt was van zijn knieblessure naar aanleiding van een auto-ongeluk in Inzell. Hij reed tegen zijn ploeggenoot Roest. Die won de rit. Bij het ingaan van de laatste ronde kon Roest nog onder het baanrecord van Danila Semerikov duiken, maar de tijd van de Rus haalde hij net niet.

Semerikov reed 6.08,96 en roest kwam op 6.09,83. Kramer eindigde daar bijna zes seconden achter. In de laatste rit kwamen De Vries en Bergsma nog in actie. Het ging lang gelijk op tussen die twee. Bergsma hield lang een kleine voorsprong, bleef vlak rijden met alleen maar 29'ers en reed naar de tweede tijd met 6.14,34. De Vries werd vijfde met 6.18,80. Marcel Bosker werd vierde.