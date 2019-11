Anema verrast met wereldbekerticket op 1.500 meter, net als De Jong en Wüst

Ter Mors reed de snelste tijd van 1.55,22 en was daarmee 76 honderdsten sneller dan nummer twee De Jong, die finishte in 1.54,98. Wüst eindigde in een tijd van 1.55,09, voor nummer vier Melissa Wijfje. Zij rijdt voor Gewest Fryslân en mag dus ook het wereldbekercircuit in.

Onder de laatste rit zag Anema op het middenterrein met tranen in de ogen naar de tijden. Toen ze doorhad dat een wereldbekerticket binnen was, kwam de ontlading.