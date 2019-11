Coalitie Tytsjerksteradiel niet te spreken over weglopen raadsleden

CDA: "Teleurgesteld"

De coalitie is niet te spreken over de actie. Fractievoorzitter Age Kramer van het CDA snapt het niet. "Wij waren verbaast en teleurgesteld dat er tien raadsleden uit de zaal weggelopen zijn. Daarmee doe je geen recht aan de democratie. Wij zijn van mening dat het debat in de raadszaal moet zijn. Je ka het niet eens zijn, maar dat moet je niet weerhouden om met elkaar in gesprek te gaan. Dat kon niet en dat is spijtig, daarom zijn we teleurgesteld."

'Hadden eerder moeten zijn'

Dat de begroting niet duidelijk is, dat is hun interpretatie, vind Kramer. "In juli hebben we de kadernota behandeld en daarmee geef je richting aan het beleid en het financiële kader. Als je het er niet mee eens bent, moet je dat dan aangeven. Wat er nu ligt is een uitvloeisel van wat er in juli behandeld is. Daarom zeiden we: we kunnen de begroting vaststellen. Da hadden ze het in juli maar moeten zeggen," zegt Kramer.

De oppositie wil een onderzoek naar de begroting, maar het CDA wil eerst met alle partijen praten.

Burgemeester geschrokken

Burgemeester Jeroen Gebben (VVD) is erg geschrokken. "Het was onverwacht. Als je als raadsvoorzitter voor zo'n belangrijk debat zit, dan hoop je dat iedereen meedoet. Als een groot deel opstapt, dan verbaast je dat en dan schrik je ervan.

Hij neemt het wel serieus. "Het is vast een signaal, daar moet je niet lichtvaardig mee om gaan. Wij zijn zeker nieuwsgierig wat precies de reden is. Daarom willen wij om tafel met de fractievoorzitters.