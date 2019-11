Een nieuw Fries Biografisch Instituut moet Friese levensverhalen voortbrengen

De initiatiefgroep wordt geleid door Tresoar-directeur Bert Looper, HCL-directeur Geart de Vries, Hans Renders van het Biografie Instituut en Steven Sterk van Bornmeer-Noordbroek. Ze willen ook dat andere culturele organisaties in de Provincie steun geven, om zo een instituut vorm te geven dat breed gedragen wordt.

Auteurs steunen

De groep stelt samen een lijst op met Friezen waarvan ze denken dat er een biografie over moet komen. Ook onderzoeken ze wie er met een biografie bezig is in Fryslân. Auteurs kunnen mogelijk begeleiding krijgen van het Biografie Instituut en de uitgevers.

Boekenserie

Eerder dit jaar sloegen het Biografie Instituut van de RUG en Bornmeer-Noordbroek de handen al ineen voor de boekenserie 'Over Leven'. Met die reeks worden nieuwe biografieën geschreven en worden oude biografische uitgaven opnieuw geprint. Er zijn al drie biografieën uitgegeven, over Sicco Mansholt, Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Abe Lenstra.