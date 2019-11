Extra inspectie F-35 vanwege blusschuim-incident

Per ongeluk is de F-35 die donderdag feestelijk op vliegbasis Leeuwarden geland is, met blusschuim onthaald. Er moesten twee bogen met waterstralen als onthaal dienen, maar donderdag was er één straal met water en één met schuim. Een fout van Defensie, want er is nu een nieuwe inspectiebeurt voor het vliegtuig nodig. Het schuim kan namelijk corrosie veroorzaken.