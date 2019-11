Moldavische supermarktrovers moeten twee maanden de cel in

Drie mannen uit Moldavië hebben vrijdagmiddag van de politierechter twee maanden celstraf gekregen. Het drietal, twee mannen van 19 jaar en een van 29 jaar, werd in oktober in Drachten aangehouden met de kofferbak vol gestolen spullen uit de Aldi. Een vierde verdachte, die tientallen chocoladerepen gestolen had, moet een maand de gevangenis in.