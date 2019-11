Bijzonder project voor scheepsbouwer Makkum: groot zeiljacht voor Chileen

Ook voor de bouwers is het een groot project. "Het proces verloopt vrij goed, wij zijn wat eerder klaar dan de planning. Het is gewoon super hoe het nu gaat", aldus Marcel, één van de bouwers. Het schip kan nog niet meteen het water op. "Nee, zeker niet. Hij is nog niet dicht, er moet bijvoorbeeld nog een kiel onder. Dat moet allemaal nog gemaakt worden. Het keren is nog een heel groot spektakel, voor ons ook. Het is altijd een beetje stress, maar wij doen ons best", zegt Marcel.

"Bouwt wel lekker weg"

Bouwer André: "We zijn er nog niet. Hij moet officieel in week 14 klaar zijn. Dus al het detailwerk moet er nog op en de fundatie voor de reling ook." Is het moeilijk? "Tja, wat is moeilijk. Je doet het al jaren. Het principe qua opbouw en qua spantenwerk is voor elk schip hetzelfde. Alleen ja, het is allemaal groter. En het bouwt wel lekker weg, dat grote spul."