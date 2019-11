Elfstedenhal in Leeuwarden kan waarschijnlijk zaterdag weer open

"De problemen zijn nog niet helemaal opgelost, maar wel voor 90 procent. Er worden op dit moment twee nieuwe motoren geplaatst. Precies de motoren die stuk zijn, hebben een dubbelfunctie: ze verwarmen ook een beetje bij. En die zijn kapot gedraaid", legt Siderius uit.

Niet zwaar belasten

Er zijn vier motoren in de hal. "De twee voor de blauwe ijshockey-hal doen het gewoon goed, maar die voor de 400-meterbaan kunnen ook bij-verwarmen, en die doen het nu niet. Wij kunnen het ijs niet zwaar belasten, dat is het probleem. Wij zouden best een rondje kunnen doen, maar niet 600 mensen op een dag, dat lukt niet", vertelt de directeur.

Wat is de schade

Siderius weet niet wat de precieze schade is: "Wij zijn dat nog aan het onderzoeken, want het ijshockey, de curlers, het kunstrijden, de horeca en de winkel zijn wel open. Dus niet alles ligt stil. Maar op een vrijdagmiddag kunnen we overdag wel ruim 600 bezoekers over de vloer hebben." Schade zal er dus zeker zijn.