Sander Arends naar finale in Eckental

In de eerste twee sets waren er kansen voor beide duo's. In de eerste set pakte dat goed uit voor Arends en Jebavy, maar in de tweede set konden ze geen break maken. Daarom moest een supertiebreak de beslissing brengen. Daarin was het verschil niet groot, maar het was genoeg om de finale te halen.

De tegenstanders in de finale zijn nog niet bekend. Arends en Jebavy zijn als eerste geplaatst in Eckental. Eerder in het toernooi wonnen ze al van Hofmann en Schifris (7-5 6-3) en Sancic en Cacic (6-2 7-6).